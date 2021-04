DecaMove - system wspomagania ruchu w VR trafił do przedsprzedaży

Źródło: Megadodo Simulation Games

O zespole Megadodo Simulation Games na scenie VR-owej zrobiło się głośno w październiku 2020 roku, kiedy firma zaprezentowała światu zestaw do wirtualnej rzeczywistości DecaGear 1. Gogle miały współpracować z systemem SteamVR i zapewnić wysoki poziom immersji m.in. dzięki szerokiemu polu widzenia, zaawansowanym kontrolerom czy systemie śledzenia położenia gałek ocznych. Oprócz tego klienci mieli skorzystać z niewielkiej przystawki poprawiającej rozpoznawanie pozycji gracza i redukującej mdłości wywołane zaburzeniem pracy błędnika.

Choć na debiut samych gogli przyjdzie nam poczekać do IV kwartału 2021 roku, przystawka DecaMove właśnie trafiła do przedsprzedaży. Na stronie producenta pojawiła się zbiórka przypominająca platformę crowdfundingową, za pośrednictwem której można zamówić ten nietuzinkowy gadżet. Pulę dostępnych urządzeń podzielono na kilka okienek czasowych, aby zoptymalizować proces dostawy, najszybsi klienci mogą otrzymać przystawkę już w czerwcu 2021 roku, a ostatnie paczki przedsprzedażowe dotrą do klientów w listopadzie.

DecaMove powstał po to, aby systemy wirtualnej rzeczywistości lepiej rozpoznawały położenie naszego ciała. Gadżet przypinamy do ubrania na linii bioder i parujemy z systemem Steam VR, który nieustannie monitoruje jego pozycję. Dzięki temu komputer wie, gdzie w odniesieniu do talii znajduje się głowa i może lepiej odwzorować ruch gracza. Skorzystanie z DecaMove pozwoli m.in. przemieszczać się w wirtualnej przestrzeni po linii prostej utrzymując gałkę analogową w jednej pozycji ijednocześnie rozglądać się po naszym otoczeniu, dając nam tym samym większą swobodę w eksploracji cyfrowych światów.

Ale najważniejszą zaletą skorzystania z DecaMove może okazać się wyeliminowanie mdłości, z którymi zmaga się część użytkowników wirtualnej rzeczywistości. Poprawne odwzorowanie pozycji głowy względem bioder ma zniwelować nudności pojawiające się, kiedy nasz błędnik nieprawidłowo interpretuje pozycję ciała w wirtualnej przestrzeni.

Według Megadodo ich DecaMove będzie kompatybilny z większością tytułów pracujących w oparciu o Steam VR. Aby wejść w posiadanie tego cacka, trzeba wydać na nie 78 sungapurskich dolarów czyli równowartość ok. 220 zł. Sprzęt trafi do powszechnej dystrybucji w styczniu 2022 roku.