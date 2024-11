Daisy Ridley zagra rolę zhanbionej dowódczyni wojskowej w thrillerze reżysera Casino Royale

fot. materiały prasowe

Daisy Ridley, aktorka znana z roli Rey w najnowszej trylogii Gwiezdnych Wojen, będzie grać główną postać w filmie Martina Campbella. Nowy projekt reżysera Casino Royale skupi się na przedstawieniu byłej bohaterki wojennej, która zmuszona jest ponownie udowodnić swoją wartość.

Będzie to już kolejna współpraca aktorki i reżysera, ponieważ w zapowiedzianym na przyszły rok The Cleaner, Ridley też ma pierwszoplanową rolę.

O czym będzie Dedication?

Dedication opowie o odznaczonej dowódczyni marines, zwolnionej ze służby po misji w Filipinach, która zakończyła się ofiarami cywilnymi, mimo że udało jej się schwytać lidera anarchistów Omara Romatasa. W obliczu utraty kariery odwiedza swojego umierającego ojca, Clyde'a, byłego marine, który prosi ją o udział w ceremonii poświęcenia szkoły nazwanej jego imieniem. Wydarzenie przybiera śmiertelny obrót, gdy syn Omara Romatasa, Bento, przeprowadza atak, biorąc zakładników. Zmuszona do powrotu do walki, Billie Jean zastawia pułapki i przeprowadza precyzyjne uderzenia, by przechytrzyć napastników. Jej taktyczny instynkt i bezwzględna efektywność odwracają sytuację, gdy stawia czoła swojej przeszłości i udowadnia swoją wartość w nieustannej walce, która zdefiniuje jej dziedzictwo.

Film jest produkowany przez Gemstone Films Ltd., z udziałem Phila Hunta, Valentin Dimitrova oraz Sagiva Diamanta . Producentami wykonawczymi są Arianne Fraser i Delphine Perrier z Highland Film Group, a także Gaby Whyte Hart, która pełni również funkcję reżyserki castingu.

Dotąd nie ujawniono żadnej konkretnej daty premiery.