Denis Villeneuve pojawi się w Toruniu. Reżyser Diuny wyróżniony Nagrodą Specjalną Camerimage

Fot.: Stephen Vaughan

Podczas 29. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage w Toruniu zostanie wręczona Nagroda Specjalna Camerimage, która powędruje osobiście w ręce Denisa Villeneuve'a.

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE, reżyser takich filmów jak Labirynt, Nowy początek, Sicario, Pogorzelisko i Diuna, zostanie wręczona nagroda za osiągnięcia w reżyserii. Jak czytamy w komunikacie prasowym:

(...) kanadyjski filmowiec Denis Villeneuve przyleci w listopadzie do Torunia, by odebrać Specjalną Nagrodę Camerimage za Wybitne Osiągnięcia w Reżyserii. Co więcej, przedstawi naszej publiczności swe najnowsze dzieło – fantastycznonaukowy spektakl Diuna, który zostanie wyświetlony w ramach Konkursu Głównego 29. edycji festiwalu.

fot. Warner Bros/Total Film

Od 22 października w kinach w Polsce grany jest najnowszy film reżysera, Diuna. Produkcja pokazywana będzie także podczas festiwalu, który odbędzie się od 13 do 20 listopada w Toruniu.