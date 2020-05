Disco Elysium po polsku? Twórcy proszą graczy o głosy

Disco Elysium to detektywistyczne, pozbawione walki RPG i jedna z najlepiej ocenianych gier ubiegłego roku. Jest to jednak też tytuł, który przede wszystkim stawia na historię, a zdecydowana większość informacji na temat opowieści przekazywana jest tutaj w długich opisach i rozbudowanych dialogach. Z tego też względu grę docenią przede wszystkim osoby doskonale znające język angielski. Wkrótce jednak może się to zmienić, bo twórcy zamierzają przetłumaczyć swoje dzieło na kolejne języki i proszą samych graczy o pomoc w wyborze następnych lokalizacji.

Na oficjalnej stronie gry znalazła się ankieta, w której można głosować na polską wersję Disco Elysium. Aktualnie ma ona drugie miejsce w głosowaniu, ustępując miejsca tylko tłumaczeniu na język turecki.

Warto również wspomnieć o nowej aktualizacji gry, która znacząco obniżyła wymagania sprzętowe. Od teraz do zabawy wystarczy pecet z systemem Windows 7, kartą graficzną z 512 MB oraz 2 GB pamięci RAM.