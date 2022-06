Diuna 2 - Hans Zimmer potwierdza pracę nad muzyką do filmu

fot. Warner Bros.

Jednym z najmocniejszym punktów filmu Diuna była muzyka, którą stworzył legendarny Hans Zimmer. Kompozytor otrzymał za swoją pracę przy widowisku Oscara. Zimmer potwierdził, że stworzy również muzykę do filmu Diuna 2. Autor powiedział enigmatycznie, że rozkręca się ze swoją pracą. Co ciekawe Zimmer wysyłał już pewne kompozycje reżyserowi Denisowi Villeneuve'owi jeszcze po skończeniu produkcji utworów do pierwszego filmu.

Jeśli chodzi o historię w produkcji, to zobaczymy adaptację drugiej połowy pierwszej książki z serii. Paul i jego mama Jessica trafiają do siczy Fremenów, a główny bohater wchodzi na drogę do zostania kimś w rodzaju Mesjasza rdzennych mieszkańców Arrakis, prowadząc ich do walki z Harkonnenami.

Diuna

Diuna 2 - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya i Javier Bardem. Wśród nowych nazwisk w produkcji znajdują się Austin Butler, Florence Pugh oraz Christopher Walken.

Diuna 2 - film trafi do amerykańskich kin 20 października 2023 roku.