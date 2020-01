Doktor Dolittle - klapa w box office potwierdzona. Jak wysokie będą straty finansowe?

Doktor Dolittle wszedł na ekrany kin na całym świecie 17 stycznia 2020 roku. Jego globalne otwarcie zamknęło się w fatalnym wyniku 56,8 mln dolarów przy budżecie 175 mln dolarów plus koszty promocji. Złe recenzje krytyków oraz kiepskie opinie widzów zagwarantują wysokie spadki frekwencji.

Według portalu Yahoo.com szacuje się, że film minimalnie przyniesie producentom straty w wysokości około 100 mln dolarów. Jest to cios dla studia Universal., które dopiero co cierpiało z powodu sromotnej porażki Kotów (starty w wysokości 90 mln dolarów).

Jak donosi The Hollywood Reporter, Doktor Dolittle był wielką pasją Roberta Downeya Jr., który walczył o to, by zekranizować tę drogą przygodę. Problemem okazało się zatrudnienie Stephena Gaghana, który jest świetnym scenarzystą kina artystycznego, ale nie miał żadnego doświadczenia w tworzeniu wielkich efekciarskich blockbusterów. Pierwsze pokazy testowe dawały fatalne oceny - gorsze niż finalny produkt, więc studia wymuszało dokrętki i dodawanie humoru. Trudno powiedzieć, jak bardzo ostateczna wersja różni się od oryginalnego zamysłu.