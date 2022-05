Doktor Strange 2 - Benedict Wong w obronie Xochitl Gomez i Cumberbatch o przerażającym klimacie filmu

Marvel

To nie jest nowa sytuacja z filmami 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela, ale Doktor Strange w multiwersum obłędu również nie będzie grany w Chinach. Oliver Chen, analityk chińskiego box office'u i reporter, potwierdził, że film Sama Raimiego jest oficjalnie zakazany w Państwie Środka. W pierwszych kilku minutach filmu Doktor Strange staje do walki z Gargantosem, a w kadrze pojawia się kiosk z gazetami, na których widnieją chińskie znaki The Epoch Times, międzynarodowej gazety i firmy medialnej, która sprzeciwia się Komunistycznej Partii Chin. Jest to ledwie zauważalne, ale wystarczyło do podsycenia dyskusji w sieci.

Film został zakazany też w państwach arabskich, a powodem ma być z kolei jedna scena, w której pojawia się homoseksualna para. Disney nie zgodził się na wycięcie tej sceny, a ma ona też związek z Americą Chavez graną przez Xochitl Gomez-Deines. Aktorka w jednym z wywiadów mówiła, że to dla niej ogromne szczęście móc wcielić się w tę postać i ma świadomość, że wiele osób nie jest przychylnie do niej nastawionych właśnie przez wspomniany wątek, ale nie przejmuje się tym. W obronie aktorki podczas tego samego wywiadu stanął Benedict Wong, wcielający się w filmie w Wonga.

To nie jest w porządku. Musimy to wszyscy wspólnie zrozumieć... Zgłosiła się na przesłuchanie w wieku 13 lat, a dołączyła do nas w wieku 14 lat. Wiesz, to po prostu młoda dziewczyna grająca swoją rolę i za to pełna pochwała. To wstyd dla tych wszystkich trolli, którzy są tchórzami, bo nie pokazują nawet swojej twarzy i powinni czuć głęboki wstyd z powodu tego, co robią. Cieszmy się tym, co reprezentujemy. To smutne, że fani w tych krajach nie będą mogli tego zobaczyć. Ale wszystko, co robimy, to promowanie reprezentacji, wyrażanie opinii tych, którzy głosu nie mają. I to jest wszystko, co możemy zrobić - reprezentować ludzi, aby mogli zostać zauważeni.

Poznaliśmy też kulisy tego, jak wyglądał casting młodej aktorki. W rozmowie z The Hollywood Reporter zdradziła, że pierwsze przesłuchanie odbyło się w lutym 2020 roku, a sześć miesięcy później odbył się kolejny casting.

Pomyślałem sobie: "O rany, może mam szansę!". Przez cały miesiąc trenowałem kaskaderkę, co drugi dzień po kilka godzin, a potem przystąpiłem do nagrań. Dwa dni później dowiedziałam się, że dostałam się do obsady. Wszystko poszło dość szybko.

Z kolei gwiazda widowiska, Benedict Cumberbatch w jednym z wywiadów po raz kolejny zapowiedział, że Doktor Strange jest najbardziej przerażającym filmem Marvela i zawiera wiele horrorowych momentów.

W filmie jest wiele jump scare'ów, jest dużo szokujących momentów, ponieważ jest to film Sama Raimiego, zarówno pod względem tonu, jak i wykonania. Jest tu wiele charakterystycznych dla niego zbliżeń, ale też ujęć z szerokiego planu. Momentami można się poczuć jak podczas oglądania starych filmów Sama Raimiego. Jest w tym pewna nutka nostalgii, która moim zdaniem jest momentami zabawna, a także mroczna i dość przerażająca. Nie powiedziałbym, że jest to horror, który przyprawia o dreszcze, ale na pewno są momenty, które sprawiają, że podskakujesz, a także takie, które pasują do horroru.

Cumberbatch w rozmowie z IGN zdradził też, że w ostatnim czasie był bardzo zapracowany i zażartował, że chciałby zobaczyć wersję siebie z innego uniwersum, która jest mniej zajęta. Dodał, że planuje zrobić sobie urlop, ale nie ujawnił, jak długo to potrwa.

Do sieci trafił też klip ze sceną z filmu, w której Doktor Strange wspomina Ant-Mana i Hawkeye'a. Zobaczcie:

