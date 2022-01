fot. IMDB.com

Doktor Strange 2 to nowa produkcja Kinowego Uniwersum Marvela, w której zobaczymy dalsze losy zaklęcia rzuconego w filmie Spider-Man: No Way Home. Widzowie mogą spodziewać się szerszego omówienia konceptu multiwersum, które Marvel od jakiegoś czasu powoli zaczął rozwijać na dużym ekranie. Na nowej grafice koncepcyjnej, promującej widowisko, możemy przyjrzeć się bliżej Scarlet Witch, granej przez Elizabeth Olsen. Najpotężniejsza czarodziejka MCU prezentuje nowy kostium, który jest niemal identyczny, jak w serialu WandaVision. I bardzo komiksowy.

Doktor Strange 2 - Scarlet Witch na grafice promocyjnej

Elizabeth Olsen wcześniej zdradziła kilka rzeczy na temat filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu dla Vanity Fair. Według niej produkcja jest straszniejsza niż Indiana Jones i dość mroczna - ma w sobie klimat horroru, czyli nieustannego strachu i dreszczyku emocji, zabawy kamerą i perspektywą, która powoduje niepewność wśród widowni.

https://twitter.com/itsjustanotherx/status/1483487899739852800

Doktor Strange 2 - obsada i premiera

Doktor Strange w multiwersum obłędu - grafika

W obsadzie filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu są między innymi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez-Deines, Rachel McAdams oraz Chiwetel Ejiofor.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera w maju 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.