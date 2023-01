Doktor Who - spin-offy serialu w planach. Twórca zapowiada uniwersum?

fot. BBC

Russell T. Davies to człowiek, który w 2005 roku wskrzesił serial Doktor Who, który jest tworzony i emitowany po dzień dzisiejszy. Po latach powrócił jako showrunner i szykuje on odcinki specjalne oraz nowy sezon. Z nowych informacji wynika, że nie tylko to, bo w planach są spin-offy.

Doktor Who - rozwój uniwersum

Twórca wspomina, że gdy pracował on jeszcze przy Doktorze Who po jego wskrzeszeniu, dwa seriale Torchwood (2006) oraz Przygody Sary Jane (2007) były tworzone jako spin-offy. Rozwój uniwersum skończył się wraz z jego odejściem, a jak sam wskazuje, wówczas jego motywacją było obniżenie budżetu ze strony BBC. Teraz, gdy BBC zawarło umowę z Disney+, ten budżet ma znaczenie urosnąć i najwyraźniej dzięki temu powstaną też nowe spin-offy. Według Davisa platformy streamingowe na to pozwalają i wszyscy są na to gotowi. Z jego wywiadu wynika, że rozwój uniwersum jest planowany.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy powstaną spin-offy i o czym mogą opowiadać. Odcinki specjalne Doktora Who pojawią się w listopadzie 2023 roku na Disney+. Nowy sezon w 2024 roku również na tej platformie na całym świecie poza Wielką Brytanią.