Doom Patrol - zwiastun i data premiery finałowych odcinków. To będzie ostatnia misja drużyny superbohaterów

HBO Max

Reklama

Max opublikowało nowy zwiastun kilku ostatnich odcinków Doom Patrol wraz z informacją, że serial powróci na mały ekran już 12 października 2023 roku. Zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

W finałowych odcinkach drużyna będzie musiała się zastanowić, w jaki sposób wygrać swoją ostatnią bitwę. W międzyczasie młodość będzie z nich ulatywać w błyskawicznym tempie i nawet Robotman - mimo mechanicznego ciała - nie ucieknie przed starzeniem.

Doom Patrol - zwiastun finałowych odcinków

Doom Patrol - czego spodziewać się po finale?

Joivan Wade tak zapowiedział finał, jeszcze przed strajkami SAG-AFTRA:

Chciałbym powiedzieć, że to wspaniałe zakończenie. Satysfakcjonujące dla fanów, co było dla nas priorytetem. Denerwuje mnie, gdy seriale nie mają szansy zakończyć rozpoczętego rozdziału, nie dając tym samym widzom poczuć, że byli częścią jakiejś całości. Czuję jednak, że udało nam się tego dokonać z tym sezonem Doom Patrol i daliśmy fanom to, czego chcieli, plony tego, co zasialiśmy cztery lata temu. Reszta sezonu składa się z najlepszych elementów, jakie udało nam się stworzyć w ogóle. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy je zobaczą. Szczegóły zachowam jednak na naszą kolejną rozmowę.