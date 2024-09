fot. Toei Animation

Reklama

W nadchodzącym serialu anime Dragon Ball Daima zobaczymy jak pomniejszony Son Gokū będzie podróżować przez galaktykę z Kaioshinem. Akcja będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, które zakończyło się w 2018 roku. Akira Toriyama, czyli twórca kultowej mangi, wymyślił historię do nowej produkcji, scenerię i stworzył projekty postaci. Niestety legendarny twórca zmarł w marcu tego roku.

Wczoraj poznaliśmy datę premiery Dragon Ball Daima, a dziś w nocy zaprezentowano nowy zwiastun anime. Już na samym początku pojawia się napis informujący, że manga obchodzi w tym roku 40-lecie powstania. Potem słyszmy prawdopodobnie słowa zaklęcia, które spowodowało to, że bohaterowie zostali pomniejszeni. Widzimy przez chwilę też, jak dorośli Goku i Vegeta walczą ze sobą, a następnie jak główny bohater wyrusza w podróż do królestwa demonów. Tam spotyka nowych przyjaciół o imieniu Glorio i Panzy. Możemy też zobaczyć go w formie Super Saiyanina. Zobaczcie poniżej

Dragon Ball Daima - zwiastun

Dragon Ball Daima - obsada głosowa

Już wcześniej informowano, że do roli Goku powróci Masako Nozawa. Po zaprezentowaniu zwiastuna ogłoszono nowych członków obsady głosowej, których możemy w nim usłyszeć. Są to Yumiko Kobayashi jako Bóg Światów Kai (Mini), Koki Uchiyama jako Glorio i Fairouz Ai jako Panzy, która wcześniej nosiła maskę.

Dragon Ball Daima - zdjęcia, grafiki, plakaty

Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima - opis fabuły i data premiery

W wyniku spisku Goku i jego przyjaciele stają się mali. Aby naprawić sytuację udają się do nowego świata! To wspaniała przygoda pełna intensywnej akcji w nieznanym i tajemniczym świecie.

Dragon Ball Daima - premiera pierwszego odcinka 11 października 2024 roku na kanale Fuji Television w Japonii.

Zobacz także:

Dragon Ball Z - ranking najlepszych walk z anime wg Rankera

30. Wojownicy Z vs Dr Wheelo (Dragon Ball Z: Najsilniejszy wojownik na Ziemi)

Dragon Ball Z - ranking najlepszych momentów z anime wg Rankera