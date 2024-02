Dragonlance w wersji aktorskiej nie powstanie. Joe Manganiello opowiada o produkcji

fot. Commotion Pictures

Fani Dungeons & Dragons oraz kina nie mają w ostatnim czasie powodów do zadowolenia. Film Dungeons & Dragons: Złodziejski honor nie był największym sukcesem komercyjnym, a nawet nie takim, na jakie liczyło studio, a teraz dowiadujemy się, że aktorska wersja serii książek fantasy Dragonlance również prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana. Seria autorstwa Margaret Weis i Tracy'ego Hickmana wydana jako dodatek do Advanced Dungeons & Dragons obecnie należy do Wizards of the Coast, które jest z kolei częścią Hasbro. O przeniesieniu serii fantasy do świata aktorskiego mówiło się od dawna, a projektem zajmował się Joe Manganiello (Magic Mike, Czysta krew). On sam podzielił się wieściami o tym, że adaptacja prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

Dlaczego Dragonlance nie powstanie?

Joe Manganiello podał kilka powodów takiej decyzji.

Wizards of the Coast nie są zainteresowani dalszym rozwijaniem Dragonlance na ten moment.

Uzasadnił to również tym, że odpowiadały za to słabe wyniki sprzedażowe gry planszowej Dragonlance w 2022 roku. Aktor jest zawiedziony, ponieważ udało mu się nawiązać współpracę z kreatorami tego świata, którzy "byli z nim na pokładzie" i nieustannie doradzali w celu jak najlepszego odwzorowania tamtego uniwersum. Manganiello mocno zaangażował się w odtworzenie świata Dragonlance - miał przygotowane projekty postaci, zbroi, smoków i całego świata. Był bardzo podekscytowany możliwością przeniesienia tego na ekran.

Powiedziano mi, że to był najlepszy scenariusz do odcinka pilotażowego od czasów Gry o tron. Inny producent wykonawczy, który to przeczytał, również powiedział, że to jeden z najlepszych scenariuszy fantasy, jakie przeczytał. Właściwie tego ranka dostałem email od jeszcze innego producenta, który powiedział, że to jest super i chciał to wysłać dalej z nadzieją, że stworzę oddzielne IP fantasy.

Aktor wspomniał nawet o chęci wykupienia praw do Dragonlance, ale nie udało się to. Zapatruje się jednak optymistycznie na przyszłość i ma nadzieję, że ktoś jeszcze zwróci uwagę na potencjał, który leży w tej marce.