Dune: Spice Wars - zwiastun pokazuje grę. Każdy, kto grał w Diunę 2 poczuje nostalgię!

fot. Funcom

Dune: Spice Wars to pierwsza gra strategiczna osadzona w uniwersum od 20 lat. Przenosimy się na Arrakis, na którym w roli jednego z wielkich rodów toczymy epicką walkę o kontrolę nad planetą. Jest to strategia czasu rzeczywistego z elementami 4X, czyli będzie to strategia wojenno-ekonomiczna, a nie po prostu zwyczajny RTS. Gra jest tworzona przez studio Shiro Games, który ma na koncie takie tytuły jak Wartales oraz Northgard. Wydawcą gry jest Funcom, znany choćby z Conan Exiles. Zwiastun pokazuje nie tylko klimat Diuny, ale też elementy rozbudowanej rozgrywki, dyplomacji i walk o dominację.

Dune: Spice Wars - zwiastun

Gra będzie udostępniona w 2022 roku w trybie wczesnego dostępu. Wówczas grace mający PC będą mogli zagrać w rozgrywkę dla pojedynczego gracza. Multiplayer oraz kampania będą dodane w późniejszym terminie. Dokładna data nie została jeszcze ujawniona. Wiemy, że będzie można grać różnymi frakcjami oraz będzie wiele różnych możliwości, aby odnieść zwycięstwo.

Dune: Spice Wars jest oparty na książkach, nie nowym filmie Denisa Villeneuve'a.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.