Geoff Keighley nie pojawi się na targach E3. To jego pierwsza nieobecność od 25 lat

Geoff Keighley to kanadyjski dziennikarz i prezenter, który od kilku lat prowadził E3 Coliseum, program w trakcie którego prezentowano materiały z gier, a także organizowano wywiady z ich twórcami oraz wydawcami. Teraz jednak Keighley poinformował, że nie pojawi się na tegorocznej odsłonie targów w Los Angeles, co będzie jego pierwszą nieobecnością na tej imprezie od 25 lat.

Prezenter opublikował na Twitterze wpis, w którym informuje o swojej decyzji.

Przez ostatnie 25 lat pojawiałem się na każdym Electronic Entertainment Expo. Przygotowywanie materiałów, prowadzenie i udostępnianie informacji o E3 było ważną częścią roku oraz jedną z rzeczy, które zdefiniowały część mojej kariery. Zastanawiałem się co powiedzieć o E3 2020. Chcę wspierać deweloperów, którzy pokazują swoją pracę, ale muszę być też uczciwy z wami, fanami i powiedzieć, czego możecie ode mnie oczekiwać. Podjąłem trudną decyzję i odmówiłem produkcji E3 Coliseum. Po raz pierwszy od 25 lat nie wezmę udziału w E3.

Keighley tłumaczy powody takiego dzialania w odpowiedziach na pytanie internautów. Twierdzi on, że nie czułby się komfortowo na E3 po tym, co wie na temat tej imprezy. Dodaje też, że same targi powinny stać się bardziej "cyfrowe" i "globalne".