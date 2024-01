Echo - Maya Lopez kontra Matthew Murdock. Jak powstawała walka z pierwszego odcinka?

fot. materiały prasowe

Reklama

Echo to serialowa produkcja z Kinowego Uniwersum Marvela, która niedawno miała swoją premierę. Seria została przedstawiona pod szyldem Marvel Spotlight, a zatem specjalnej podserii produkcji, które chociaż należą do MCU, to nie wymagają obejrzenia wszystkich poprzednich dzieł w celu zrozumienia fabuły tego konkretnego. W roli głównej występowała Alaqua Cox, która wcieliła się w Mayę Lopez, bohaterkę o pseudonimie Echo.

Na długo przed premierą pojawiały się spekulacje o tym, że serial skupi się na relacji Echo z Wilsonem Fiskiem, którego widownia w wykonaniu Vincenta D'Onofrio poznała jeszcze w Netflixowym Daredevilu. Fani liczyli również na powrót Diabła z Hell's Kitchen i opłaciło się to. Przez jakiś czas produkcja była reklamowana powrotem Daredevila i walką, którą ten ma stoczyć z Mayą Lopez. Stało się to już w pierwszym odcinku, a sekwencja mogła przypominać potyczki, które Diabeł w wykonaniu Charliego Coxa toczył w swoim serialu sprzed kilku lat. Nowe wideo kanału Marvel Entertainment na YouTube pozwala spojrzeć na kulisy powstawania tej walki.

Echo - Echo vs Daredevil, kulisy walki

Jedną z ciekawostek wynikających z tego wideo jest fakt, że plan zdjęciowy dla tej konkretnej sceny powstał z myślą o zaplanowanej wcześniej choreografii, a nie na odwrót. Twórcy tłumaczą również, w jaki sposób podeszli do wyzwania, które sobie postawili, czyli nakręcenia wszystkiego na jednym ujęciu. Po więcej szczegółów zajrzyjcie do filmiku poniżej.

Echo - o czym serial?

Serial podąża za tytułową bohaterką, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i ponownie połączyć się ze swoimi korzeniami rdzennych mieszkańców Ameryki, aby iść naprzód.

Oprócz wyżej wspomnianych aktorów w serialu występują: Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Devery Jacobs i Zahn McClarnon. Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą Echo.