Ekspres polarny 2 - trwają pierwsze prace nad kontynuacją. Producent komentuje

fot. materiały prasowe

Reklama

Ekspres polarny to bajka z 2004 roku w reżyserii Roberta Zemeckisa. Obecnie ma ona status kultowej ze względu na specyficzny klimat, chociaż w momencie premiery produkcja nie została przyjęta zbyt ciepło. W serwisie Rotten Tomatoes jest to ledwo 56% pozytywnych opinii od krytyków i 64% od widzów. Do tego dzieło Zemeckisa, w którym jedną z głównych ról grał Tom Hanks, nie osiągnęło sukcesu finansowego. Przy budżecie 165 milionów dolarów, produkcja zarobiła jedynie 314 milionów dolarów. Film powstał na podstawie książki o takim samym tytule autorstwa Chrisa Van Allsburga.

Gory Goetzman, producent, potwierdził dla ComicBook.com, że trwają prace nad kontynuacją. Do zielonego światła dla produkcji jeszcze daleko, a producent niechętnie dzielił się szczegółami z tego, jak daleko zaszły aktualne prace. Wypowiedział się natomiast na temat chęci zrealizowania tego projektu.

Tak, bardzo bym chciał to zrobić. Chciałbym też zrobić kontynuację Gdzie mieszkają stwory. Jestem chętny na Mamma Mia 3, stary. [...] Składa się na to wiele czynników, np: "Czyja własność artystyczna to jest?" Na to wszystko potrzeba czasu i to w porządku, bo nie mamy nic przeciwko temu. Teraz próbujemy rozpracować Ekspres polarny 2, tak.

Ekspres polarny - o czym?

Święty Mikołaj nie istnieje? A może jednak istnieje ? Pewien chłopiec zaczyna mieć coraz większe wątpliwości co do jego istnienia. Wszyscy jego koledzy dawno już przestali wierzyć w Świętego Mikołaja, twierdząc, że jest to postać zmyślona i wierzą w niego tylko dzieci. Pewnej wigilijnej nocy chłopiec leżą już w łóżku nasłuchuje dzięków reniferów z zaprzegu Świętego Mikołaja. Ku jego zaskoczeniu, zamiast reniferów pojawia się ryczący i gwiżdżący pociąg. Konduktor (Tom Hanks) zaprasza chłopca do wzięcia udziału w niezwykłej podróży na Biegun Północny, gdzie mają się udać magicznym pociągiem wraz z innymi dziećmi. Tam chłopiec otrzyma niezwykły prezent, który mogą otrzymać tylko ci, którzy wciąż wierzą w Świętego Mikołaja... Ekspres Polarny to klasyczna, świąteczna opowieść, zrealizowana w olśniewający sposób.