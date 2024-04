El Paso, Elsewhere - kolejna adaptacja gry na horyzoncie. LaKeith Stanfield w roli głównej

fot. materiały prasowe

Od jakiegoś czasu wydaje się, że niesławna klątwa adaptacji gier komputerowych, które przez wiele lat kończyły jako klapy finansowe i krytyczne, została przełamana, a kolejne nowe, jakościowe produkcje bazujące na grach wideo podbijają serca i umysły nie tylko graczy, ale i nowej publiczności, która chętniej sięga do oryginalnych gier, tak jak to jest aktualnie w przypadku szalenie popularnego Fallouta na Prime Video. Filmy, jak seria Sonica czy Super Mario Bros. Film świetnie sobie radzą finansowo, a seriale zdobywają prestiżowe nagrody, tak jak The Last of Us

W związku z tym nie powinno nikogo dziwić, że na horyzoncie pokazuje się już kolejna adaptacja gry.

El Paso, Elsewhere - kolejna adaptacja gry na horyzoncie. Co wiadomo?

LaKeith Stanfield to aktor nominowany do Oscara, którego możecie kojarzyć z Judasz i Czarny Mesjasz. To on wystąpi w roli głównej w filmie El Paso, Elsewhere, który jest adaptacją stosunkowo nowej gry, która wyszła na światło dzienne w 2023 roku. Film wyprodukuje Lorenzo di Bonaventura, który wcześniej produkował filmy z serii Transformers oraz niedawno Madame Web. Pomoże mu Colin Stark.

Gra koncentruje się na łowcy wampirów o imieniu James Savage, który poluje na swoją byłą dziewczynę o imieniu Jane, a która zmierza do zniszczenia świata. Nieco inaczej prezentuje się opis zaprezentowany producentom filmu:

Dochodzący do siebie po byciu w toksycznej relacji, James Savage konfrontuje swoje wewnętrzne demony i enigmatyczną byłą dziewczynę, Janet, która przeprowadza rytuał mogący doprowadzić do końca świata. James zmuszony jest wędrować przez naginające zasady uniwersum pełne potworów, jednocześnie zmagając się z własnymi uzależnieniami i odchylonym pojęciem poczucia własnej wartości. James zaczyna rozumieć, że jedynym sposobem na miłość jest uleczenie się.