Fallout - dlaczego zmieniono wygląd Pip-Boya? Twórca wskazuje przyczynę

fot. Prime Video

Reklama

Serial Fallout powstał na podstawie popularnej serii gier wideo o tym samym tytule. W produkcji od Amazon Prime Video znalazło się wiele motywów, miejsc i przedmiotów znanych z gier. Jednak niektóre trzeba było zmienić, dostosowując je do potrzeb aktorskiego serialu.

Jednym z takich elementów był Pip-Boy, czyli osobisty komputer noszony przez mieszkańców krypt na nadgarstkach. W grach to urządzenie miało dość spory rozmiar, ponieważ gracze potrzebowali dużych ekranów, aby przechodzić kolejne etapy.

fot. Bethesda Softworks // Pip-Boy w grze Fallout 76

Jednak wielkość Pip-Boyów stanowił problem w adaptacji. Choć wygląda tak samo to scenograf produkcji, Howard Cumming, wyjaśnił serwisowi Screen Rant, dlaczego zostały one zmniejszone w serialu.

Wszystko w Falloucie opiera się na skali, prawda? A Pip-Boye są wielkie w grze. Ogromne. Rozmawiałem o tym z Toddem Howardem [producent wykonawczy gier i serialu] i powiedziałem: "Wiesz, że zmniejszamy Pip-Boya?". A on na to: "O nie, Pip-Boy ma duże znaczenie w grze, ponieważ korzystasz z niego na swoim ekranie. Pip-Boy powinien być mniejszy". A potem mieliśmy też Ellę Purnell, która jest malutką dziewczyną i ma szczupłe nadgarstki.

fot. Prime Video

Cumming dodał, że musieli wszystko przedyskutować, ale ostatecznie wygląd pozostał ten sam. Zmniejszyli urządzenie, ale twórcy chcieli też, aby ono działało. Przyznał, że zapomniał, co dokładnie zrobili specjaliści od rekwizytów, ale musieli do niego zamontować dość dziwny i niewielki telefon, który mógł się tam zmieścić. Więc to, co widzimy na ekranie jest prawdziwe i niczego nie zmieniano podczas postprodukcji.

Ella Purnell wcieliła się w Lucy, mieszkankę przytulnego schronu przeciwatomowego, która zostaje zmuszona do powrotu na powierzchnię, gdzie 200 lat wcześniej nastąpiła nuklearna apokalipsa. Aktorka we wcześniejszych wypowiedziach mówiła, że twórcom idealnie udało się oddać klimat gier, co wydawało się zadaniem niemożliwym do wykonania.

Cały 1. sezon jest dostępny na Prime Video. Przypomnijmy, że platforma już zamówiła drugą serię Fallout.

Fallout - zdjęcia i plakaty

Fallout