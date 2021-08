Emily Blunt powstrzyma zamach na Lincolna? Zagra Kate Warne, pierwszą kobietę detektyw

fot. Paramount

Emily Blunt zagra Kate Warne, pierwszą damską detektyw w sławnej agencji Pinkertona. Będzie to przygodowe kino akcji, a aktorka wcieli w kogoś, kto był Sherlockiem Holmesem w prawdziwym życiu. Produkcja prawdopodobnie skupi się na tym, jak utorowała drogę przyszłym kobietom w branży i zmieniła sposób pracy detektywów na całym świecie swoimi niesamowitymi umiejętnościami. Projekt nie ma jeszcze nazwy, a Kate Warne była między innymi znana z powstrzymania zamachu na Abrahama Lincolna. Może jest szansa na to, że zobaczymy to na ekranie?

Reżyserią filmu zajmie się Gustin Nash, znany między innymi z Youth in Revolt i Charlie Bartlett. Zajmie też posadę producenta wykonawczego. Emily Blunt po raz kolejny połączy siły ze swoim partnerem z Wyprawy do dżungli, którym jest Dwayne Johnson, ponieważ The Rock zajmie się produkcją filmu razem z Hiram Garcią i Dany'm Garcią z Seven Bucks Productions. Za współprodukcję będą odpowiadać Ledbury Productions i Kristina Sorensen Productions. Produkcja będzie stworzona dla Amazon Studios.

Jesteście zainteresowani Emily Blunt jako Kate Warne?