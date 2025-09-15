Nowy film reżyserki Eternals z prestiżową nagrodą. Wielki powrót z dala od MCU?

fot. Focus Features

Nowy film reżyserki Eternals wygrał ważną statuetkę. Chloé Zhao dostała Nagrodą Publiczności za Hamneta podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Toronto. To sprawia, że coraz więcej osób widzi go jako jednego z pretendentów do nagrody głównej na nadchodzących Oscarach.

Warto wspomnieć, że artystka przed porażką Eternals dało widzom genialny Nomadland, który był nominowany w czterech kategoriach na Oscarach w 2021 roku i wrócił do domu z dwoma statuetkami dla najlepszego filmu i reżysera. Wobec tego Chloé Zhao już jest oscarową i szanowaną reżyserką, nawet jeśli jej produkcja Marvela zdobyła Zgniłą ocenę w Rotten Tomatoes i okazała się komercyjną klapą.

Hamnet ma szansę na Oscara?

Dlaczego ta statuetka może być zwiastunem nominacji do Oscara? Dwunastu z piętnastu ostatnich dotychczasowych zwycięzców zdobyło nominację do Oscara w kategorii Najlepszy film, a czterech z nich zgarnęło główną nagrodę: The King’s Speech, Zniewolony. 12 Years a Slave, Green Book i wreszcie – Nomadland od Chloé Zhao. Właśnie dlatego Nagrodę Publiczności z Festiwalu Filmowego w Toronto uważa się znak, że produkcja ma szansę spodobać się Akademii Filmowej.

Czas pokaże, czy Hamnet będzie kolejnym sukcesem Chloé Zhao, czy podzieli los Eternals. Na razie prognozy są bardzo optymistyczne. Wydaje się, że Chloé Zhao o wiele lepiej czuje się w filmach na mniejszą skalę niż blockbusterach, z których słynie MCU.