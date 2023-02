Everspace 2 - znamy datę premiery gry na PC. Jest też nowy zwiastun

ROCKFISH Games

Studio ROCKFISH Games zapowiedziało, że Everspace 2 zadebiutuje na PC 6 kwietnia tego roku. Od tego dnia gra dostępna będzie w cyfrowych sklepach Steam, GOG i Microsoft Store. Latem produkcja ma trafić także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X, ale jak na razie nie podano konkretnego terminu premiery na konsolach.

Everspace 2 to kosmiczna strzelanka w otwartym świecie, w której gracze zajmą się walką z przeciwnikami, kolekcjonowaniem sprzętu i materiałów oraz wytwarzaniem przedmiotów. Tytuł ten znajduje się w produkcji od ponad 5 lat i od jakiegoś czasu dostępny był w ramach wczesnego dostępu, gdzie doczekał się sześciu dużych aktualizacji wprowadzających poprawki błędów oraz nową zawartość.

Poniżej możecie zapoznać się z nowym, fabularnym zwiastunem gry.

Everspace 2 to zdecydowanie nasz największy i najbardziej ambitny projekt. To efekt prawdziwego zaangażowania, oddania i wytężonej pracy trwającej ponad pięć lat, z czego ostatnie dwa lata to prace nad wersją wczesnego dostępu – mówi dyrektor generalny ROCKFISH Games, Michael Schade.