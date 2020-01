Exit the Gungeon trafi na PC i konsole. Twórcy chwalą się sukcesem Enter the Gungeon

Exit the Gungeon to produkcja studia Dodge Roll. Tytuł ten zadebiutował we wrześniu 2019 roku w ramach Apple Arcade i aktualnie dostępny jest wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS. Wkrótce jednak ulegnie to zmianie, bo zapowiedziano, że w tym roku trafi on także na pecety oraz konsole. Niestety, dokładna data debiutu na tych platformach nie została jeszcze ujawniona.

Twórcy postanowili też pochwalić się sukcesem swojej wcześniejszej produkcji, czyli Enter the Gungeon. Okazuje się, że trafiła ona aż do trzech milionów graczy, co jest naprawdę świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę, że mowa o grze niezależnej.

Enter the Gungeon has surpassed three million copies sold and we're so thankful for the community's support!

Excited to release House of the Gundead to arcades and Exit the Gungeon on PC and consoles early this year! https://t.co/AHdRfzuVXw pic.twitter.com/mTgj7MzGvX

— Enter the Gungeon (@DodgeRollGames) January 7, 2020