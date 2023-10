Fantastyczna Czwórka - aktorzy zostali obsadzeni. Film będzie "inny niż wszystko, co widzieliście"

Alex Ross/Marvel

Strajki scenarzystów i aktorów wpłynęły na harmonogram prac nad filmem Fantastyczna czwórka, przerywając proces preprodukcji. Teraz jednak reżyser ekranowej historii, Matt Shakman, zaktualizował jej status, zapowiadając, że ekipa powinna wejść na plan w londyńskim Pinewood Studios na wiosnę przyszłego roku - oczywiście taki obrót spraw jest uzależniony od daty zakończenia wciąż trwającego strajku aktorów.

W wywiadzie dla serwisu Collider twórca daje także do zrozumienia, że główne role zostały już obsadzone:

Trzymam kciuki, aby aktorzy osiągnęli swoje postulaty, a my dzięki temu będziemy mogli wrócić do pracy. Kiedy to się zakończy, plan będzie już gotowy, ale nie mogę powiedzieć teraz zbyt wiele. Ogłoszenia pojawią się we właściwym momencie! Wiemy, że sieć jest podekscytowana tą wiadomością (kto zagra główne role - przyp. aut.) - nie mogę się doczekać, by się nią z wami podzielić. Po prostu nie mogę jeszcze tego zrobić.

Tak reżyser odnosi się do całej nadchodzącej historii:

To będzie inne i na poziomie samej fabuły, i sposobu powstawania filmu. Sądzę, że to będzie coś innego niż wszystko, co widzieliście wcześniej, a już na pewno będzie niepodobne do tego, co zobaczyliście w Marvelu. (...) Scenariusz jest niesamowity, postacie są genialne. (...) Jestem podekscytowany. Jak sprawić, by to wszystko było ekscytujące, a jednocześnie miało oparcie w kwestiach naukowych? Przecież to część mitologii Fantastycznej Czwórki, którą prywatnie uwielbiam.

Fantastyczna Czwórka ma zadebiutować w kinach 14 lutego 2025 roku.