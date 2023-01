Fantastyczna Czwórka - aktor z Gwiezdnych Wojen faworytem do głównej roli superbohatera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Alex Ross/Marvel

Portal thedirect opierając się na swoich źródłach twierdzi, że obecnie Adam Driver (trylogia sequeli Gwiezdnych Wojen) jest głównym faworytem do zagrania Reeda Richardsa w filmie MCU Fantastyczna czwórka. Potwierdzają to różni rzetelni scooperzy z zakulisową wiedzą o tym, co się dzieję w Hollywood. Nie wiadomo, kiedy casting będzie zamknięty, a przez ostatnie miesiące pojawiały się różne nazwiska kandydatów.

Adam Driver w MCU?

Aktor wszedł do mainstreamu dzięki Gwiezdnym Wojnom i roli Kylo Rena. Reed Richards to na pewno zobowiązanie na lata, więc taki wybór Drivera by ukształtował jego pozycję pierwszoplanowej gwiazdy.

Ma on na koncie dwie nominacje do Oscara za świetne kreacje w Historia małżeńska i Czarne bractwo. BlacKkKlansman. Niedawno oglądaliśmy go na Netflixie w Biały szum, a na premierę czekają dwa jego filmy 65 i Ferrari. Obecnie pracuje na planie superprodukcji Megalopolis w reżyserii Francisa Forda Coppoli i po zakończeniu zdjęć mógłby zająć się Fantastyczną Czwórką.

fot. Lucasfilm

Spekuluje się, że casting najwcześniej może zostać ujawniony w lipcu 2023 roku podczas San Diego Comic-Con. Na ten moment jednak konkretów nie ma. Za kamerą stoi Matt Shakman, znany z serialu MCU pod tytułem WandaVision

Fantastyczna Czwórka - premiera 14 lutego 2025 roku w kinach.