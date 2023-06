FIFA 23 - EA zmieniło ceny pakietów FIFA Points. W Polsce są one droższe niż wcześniej

EA Sports

Na oficjalnej stronie Electronic Arts pojawił się wpis, w którym poinformowano o zmianach cen pakietów FIFA Points do gry FIFA 23 od 1 czerwca 2023 roku. Możemy przeczytać, że związane jest to z obecną sytuacją ekonomiczną na świecie i ma na celu zrównoważenie cen we wszystkich walutach. W komunikacie przekazano, że efektem tego jest podniesienie cen w pewnych regionach i obniżenie ich w innych.

Niestety dla graczy z Polski oznacza to podwyżkę cen i to na każdej z platform. Przykładowo, do czerwca za 1050 FIFA Points na konsolach Sony trzeba było zapłacić 45 zł, a dziś cena to już 51 zł. Różnice są jeszcze bardziej widoczne w przypadku większych pakietów: za 12000 punktów zapłacimy 469 zł zamiast dotychczasowych 439 zł.

Jak informuje serwis Kartomania, ceny wzrosły średnio o 9,6% (uwzględniając dodatkową zniżkę dla abonentów EA Play).

FIFA Points to wirtualna waluta, która używana jest wewnątrz gry miedzy innymi do zakupu paczek z nowymi zawodnikami do trybu FIFA Ultimate Team.

Przypominamy, że jesienią tego roku na rynku ma pojawić się następca serii FIFA, EA Sports FC.