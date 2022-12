Najbardziej dochodowe filmy 2022 roku. Kogo musi pokonać Avatar 2?

fot. materiały prasowe

Avatar: Istota wody to ostatnie wielkie widowisko, które wejdzie do kin w 2022 roku. Ten wyczekiwany film w reżyserii Jamesa Camerona będzie próbować wskoczyć na szczyt tegorocznej listy box office, czyli najlepiej zarabiających produkcji na świecie. Zainteresowanie jest ogromne, a bilety w przedsprzedaży bardzo szybko się rozchodzą. Przewiduje się, że globalne otwarcie ma wynieść minimum 525 mln dolarów. Prawdopodobnie będzie to jedno z największych otwarć w historii kina.

Druga część Avatara ma w tym roku do pokonania kilka blockbusterów, które cieszyły się dużą popularnością. W rankingu na najbardziej dochodowe filmy 2022 roku znajdują się przedstawiciele znanych franczyzn - Marvela (Thor: miłość i grom, Doktor Strange w multiwersum obłędu i Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu), DC (Batman, Black Adam), Harry'ego Pottera (Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a) oraz Parku Jurajskiego (Jurassic World: Dominion). W zestawieniu nie brakuje animacji, adaptacji gier, biografii oraz chińskiego filmu wojennego. Wyzwaniem dla Avatara 2 będzie też Top Gun: Maverick z Tomem Cruisem, który w tym roku przekroczył miliard dolarów przychodów. Przypomnijmy, że pierwsza część Avatara z 2009 roku zarobiła na całym świecie ponad 2,9 miliarda dolarów, dzięki czemu jest najbardziej dochodową produkcją w historii.

Sprawdźcie w poniższym zestawieniu, które filmy zarobiły najwięcej w 2022 roku. Czy Avatar: Istota wody ma szansę je pokonać?

Najbardziej dochodowe filmy 2022 roku - ranking

15. Bullet Train - 239 mln $

Avatar: Istota wody - premiera w kinach 16 grudnia 2022 roku.