Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 zapowiedziane. Poznaliśmy miejsca i daty wydarzeń

fot. Square Enix

Square Enix zapowiedziało kolejne wydarzenia z cyklu Final Fantasy XIV Fan Festival. Odbędą się one w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Japonii. W pierwszej kolejności, w dniach 24–25 kwietnia, impreza zawita do Anaheim w Kalifornii. Dwa miesiące później, 25–26 czerwca, Fan Festival odbędzie się w Berlinie. Zwieńczeniem cyklu będzie wydarzenie w Tokio, zaplanowane na 31 października – 1 listopada.

Poniżej możecie obejrzeć materiał wideo zapowiadający przyszłoroczną edycję:

Podczas każdego z festiwali przewidziano panele tematyczne, prezentacje i koncerty. Nie zabraknie także innych atrakcji dla graczy Final Fantasy XIV Online. Na szczegóły i konkretną rozpiskę trzeba jednak jeszcze poczekać.

Sprawdźcie też naszą relację z Final Fantasy XIV Fan Fest 2024.

