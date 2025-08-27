Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 zapowiedziane. Poznaliśmy miejsca i daty wydarzeń
Final Fantasy XIV Fan Festival powróci w przyszłym roku. Tym razem wydarzenie zawita do Berlina, a fani gry mogą już zaznaczyć konkreny termin w kalendarzu.
Square Enix zapowiedziało kolejne wydarzenia z cyklu Final Fantasy XIV Fan Festival. Odbędą się one w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Japonii. W pierwszej kolejności, w dniach 24–25 kwietnia, impreza zawita do Anaheim w Kalifornii. Dwa miesiące później, 25–26 czerwca, Fan Festival odbędzie się w Berlinie. Zwieńczeniem cyklu będzie wydarzenie w Tokio, zaplanowane na 31 października – 1 listopada.
Poniżej możecie obejrzeć materiał wideo zapowiadający przyszłoroczną edycję:
Podczas każdego z festiwali przewidziano panele tematyczne, prezentacje i koncerty. Nie zabraknie także innych atrakcji dla graczy Final Fantasy XIV Online. Na szczegóły i konkretną rozpiskę trzeba jednak jeszcze poczekać.
Sprawdźcie też naszą relację z Final Fantasy XIV Fan Fest 2024.
Byliśmy na Final Fantasy XIV Fan Fest 2024 w Tokio [RELACJA]
Źródło: informacja prasowa
