Finding The Way Back - nowy zwiastun filmu. Ben Affleck jako trener koszykówki po przejściach

Finding The Way Back to nowy dramat sportowy od Warner Bros z Benem Affleckiem w roli głównej. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź filmu. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W filmie Affleck wciela się w Jacka Cunninghama, była gwiazdę licealnej koszykówki, który zaprzepaścił swoją szansę na wielką karierę przez alkohol i złe wybory. Jednak bohater otrzymuje możliwość odkupienia i przyjmuje stanowisko trenera drużyny koszykarskiej w swojej byłej szkole. W nowej pracy Jack będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze sportowymi wyzwaniami, ale również z własnymi demonami.

W obsadzie oprócz wspomnianego Afflecka znajdują się Janina Gavankar, Al Madrigal, Brandon Wilson, Hayes MacArthur i Rachael Carpani. Reżyseruje twórca filmu Wojownik, Gavin O'Connor.

Finding The Way Back - premiera filmu w USA 6 marca.