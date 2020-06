Flash - Batman Michaeal Keatona ma mieć nowy kostium. Czym będzie inspirowany?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner BRos

Najbardziej rzetelne źródła w popkulturze donosiły o rozmowach Michaela Keatona z Warner Bros. na temat powrotu do roli Batmana w DCEU. Wszystko miało być rozpocząć się od filmu The Flash, który poruszy tematykę światów równoległych, czyli tzw. multiwersum.

Oznacza to, że siłą rzecz film z 1989 roku oraz jego kontynuacja należą do DCEU, czyli filmowego uniwersum DC połączonego ze sobą fabularnie i postaciami. Dowiemy się, co przez ten czas postać grana przez Michaela Keatona robiła i czym się zajmowała, bo w końcu minęły trzy dekady. Z wiadomych przyczyn jego kostium również ulegnie zmianie. Jednakże trzeba pamiętać, że wcześniejsze plotki mówiły też o powrocie klasycznego kostiumu, więc najpewniej zobaczymy oba stroje.

Batman - Kingdom Come

Według Jeremy'ego Conrada z DCEU Mythic (także z MCU Cosmic), czyli dziennikarza mającego często sprawdzone źródła informacji, Batmana Keatona dostanie kostium bardzo inspirowany komiksem Kingdom Come (Przyjdź królestwo). W nim też starzejący się Batman tworzy grupę młodych superbohaterów, by chronić świat i nim oczywiście przewodzi. Z uwagi na plotki o tym, że postać Keatona ma być mentorem herosów w wielu filmach w stylu Nicka Fury'ego z MCU, można założyć, że ta inspiracja może również pochodzić z tego komiksu. W tej starszej wersji Batman używa specjalnego egzoszkieletu - inspirację tym komiksem widzieliśmy w wersji Kevina Conroya w crossoverze serialowym Kryzys na Nieskończonych Ziemiach.

Dziennikarz dodaje, że jeśliby jakimś cudem nie dogadali się z Michaelem Keatonem, producenci Warner Bros. będą próbować namówić na tę rolę Christiana Bale'a. Wszyscy dziennikarze podkreślają, że nie ma szans na przekonaniu Bena Afflecka, który znów walczył z alkoholizmem przez stres i problemy za kulisami DCEU. Aktor mówił otwarcie o tym w wywiadach, jak cały ten chaos negatywnie na niego wpłynął.