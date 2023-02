Flash - zdjęcia z planu serialu. Na tego złoczyńcę fani czekali od 1. sezonu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Obecnie na amerykańskim kanale The CW emitowany jest finałowy sezon Flash. Akcja 9. serii rozpoczęła się tydzień po bitwie z Reverse Flashem, która zakończyła poprzednią odsłonę. Choć wydawało się, że Barry i Iris w końcu mogą odpocząć od ciągłych niebezpieczeństw i walki o życie to na horyzoncie pojawiło się nowe zagrożenie, które poddaje w wątpliwość całe dziedzictwo Flasha. Barry jeszcze raz musi zebrać drużynę i stanąć do walki.

W finałowym sezonie powraca wielu złoczyńców z Arrowverse. Pojawiła się już Javicia Leslie jako Red Death. Showrunner Flasha Eric Wallace potwierdził, że Teddy Sears ponownie wcieli się w Huntera Zolomona, czyli Zooma. Nie zabraknie też Eobarda Thawne’a (Reverse Flash) granego przez Matta Letschera.

Jednak na uwagę zasługuje inny wróg Flasha, który pojawi się dopiero w tym sezonie. Zdjęcia z planu wskazują na to, że zobaczymy Cobalt Blue, w którego wcieli się Rick Cosnett. Wcześniej potwierdzono, że aktor powróci w finałowej serii jako Eddie Thawne. Na pierwszej niewyraźnej fotografii widać Cosnetta w charakterystycznym kostiumie złoczyńcy, a na drugim jego dublera.

https://twitter.com/NebsGoodTakes/status/1629315501087408128

https://twitter.com/ReverseGoblin/status/1629322583207464960

Przypomnijmy, że w 1. sezonie bohater zginął, poświęcając się, aby wymazać z linii czasowej Eobarda Thawne'a. Nie wiadomo, w jaki sposób postać stała się Cobalt Blue w serialu. W komikach DC Cobaltem Blue jest Malcolm Thawne, zaginiony zły bliźniak Barry'ego Allena, który czerpał swoją moc z talizmanu.

Cobalt Blue

Ponadto w sieci za sprawą internauty Canadagraphs pojawiły się zdjęcia z planu z finału sezonu, na których widać, że złoczyńcy połączyli siły. Są tu Godspeed, Reverse Flash, Savitar, Cobalt Blue i Zoom.

https://twitter.com/CavanaghFansTom/status/1629463088876474368

Flash - premiera 4. odcinka 9. sezonu 1 marca 2023 roku na The CW.