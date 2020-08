Fortnite z kolejnymi skórkami dla fanów komiksów. Joker i Poison Ivy trafią do gry

Epic Games

Miłośnicy Fortnite raczej nie mają powodów, by narzekać na nudę. Firma Epic Games dba o regularne rozwijanie swojego dzieła i w kolejnych aktualizacjach dodaje do niego nową zawartość - tryby, bronie czy zmiany w rozgrywce. Skuteczną zachętą do regularnej zabawy są też atrakcyjne nagrody kosmetyczne do zdobycia. Poinformowano, że jeszcze w tym roku do gry trafi kolejny ciekawy pakiet o nazwie The Last Laugh.

W ramach zestawu do gry trafią komiksowi antagoniści Joker i Poison Ivy, a także skin Midas Rex. Listę dodatków dopełniają także pomniejsze dodatki cyfrowe oraz 1000 V-Bucksów, które będzie można wykorzystać na zakupy wewnątrz gry. Premierę zaplanowano na 17 listopada. Jedynym poważniejszym problemem wydaje się cena, którą ustalono na 30$, a więc około 120 zł. Trzeba przyznać, że to naprawdę sporo, jak za dodatkową zawartość cyfrową, która ma wpływ jedynie na kosmetykę.