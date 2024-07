fot. Wydawnictwo Filia / AMC

Portal Variety donosi o showrunnerce adaptacji telewizyjnej Fourth Wing. Czwarte Skrzydło, którą została Moira Walley-Beckett. To ona tworzyła scenariusz do serialu Breaking Bad, a także stworzyła popularną produkcję Ania, nie Anna dla Netfliksa. Dzięki temu doświadczeniu, platforma Amazon Prime Video wytypowała ją do tej roli. Walley-Beckett zostanie również producentką wraz z autorką adaptowanej książki, Rebeccą Yarros.

Fourth Wing. Czwarte skrzydło - fabuła

Czwarte skrzydło jest pierwszą częścią młodzieżowej trylogii Yarros, określanej mianem "romantasy" ze względu na połączenie wątków romantycznym ze światem inspirowanym średniowiecznym fantasy. Protagonistką historii jest dwudziestoletnia Violet Sorrengail, której plany na życie ulegają drastycznej zmianie w momencie, gdy jej matka nakazuje dołączyć do kandydatów pragnących zostać elitą Navarry - jeźdźców smoków. Jednak smoków chcących nawiązać więzi jest mniej niż kadetów, stąd szkołę można skończyć na dwa sposoby: zdając lub ginąc. Z czasem okazuje się, że dowódcy Wojskowej Uczelni skrywają pewne tajemnice.

Druga część serii, Iron Flame, jest już dostępna w Polsce od listopada 2023 roku. W 2025 roku ma pojawić się zwieńczenie trylogii.

Data premiery serialu Amazona jest wciąż nieznana.