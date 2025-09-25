Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Meredith Averill to amerykańska scenarzystka, która pracowała przy takich produkcjach jak Locke & Key, Nawiedzony dom na wzgórzu i Samurai Girl. Teraz jednak powierzono jej naprawdę duży projekt. Została wybrana na showrunnerkę nowego serialu Amazona na podstawie książki fantasy Fourth Wing. Czwarte Skrzydło. Dlaczego to spora odpowiedzialność? Fourth Wing stało się globalnym fenomenem i zyskało ogromną popularność na TikToku. Ponad 2,7 milion egzemplarzy kupiono tylko w pierwszym tygodniu. Później opublikowano kolejne tomy. W ciągu dwóch lat sprzedano łącznie ponad 12 milionów sztuk w całej serii. Tytuł ma wiernych fanów na całym świecie, którzy chętnie dyskutują na jego temat online. I na pewno będą mieli wiele do powiedzenia też na temat adaptacji.

Fourth Wing. Czwarte Skrzydło - informacje o książce

O czym opowiada Fourth Wing. Czwarte Skrzydło? Należy do gatunku romantasy, czyli połączenia romansu i fantasy. To określenie stało się popularne w ostatnich latach i Goodreads w swoim corocznym konkursie wprowadziło nawet osobną kategorię dla książek z tej kategorii. Główną bohaterką jest Violet Sorrengail, która pragnie spokojnego życia, jednak jej matka ma inne plany. Pragnie, by dziewczyna poszła jej śladkami, dlatego rozkazuje jej dołączyć do prestiżowej akademii wojskowej. Jej absolwenci zostają elitarnymi jeźdzćami smoków, a ci którzy nie wytrwają do końca studiów, cóż – kończą martwi. Jest to tym większe wyzwanie, że Violet jest krucha i drobna, a jej nazwisko nie zachęca rówieśników do nawiązywania przyjaźni, tylko do rywalizacji.

Na ten temat pisałam więcej tutaj: Romantasy szturmuje rynek wydawniczy. O co chodzi w tym książkowym fenomenie?

Fourth Wing. Czwarte Skrzydło - informacje o serialu

Powstanie adaptacji ogłoszono w 2023 roku. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios i Outlier Society należące do Michaela B. Jordana. Początkowo na showrunnera wybrano Moirę Walley-Beckett, twórczynię Ania, nie Anna i scenarzystkę Breaking Bad. Kobieta zrezygnowała jednak z projektu. Teraz na jej miejsce weszła Meredith Averill. W gronie producentów wykonawczych jest także między innymi Rebecca Yarros, autorka książki. Nie wiadomo, kiedy serial pojawi się na ekranie. Bywa, że tego typu projekty trwają całymi latami w stanie zawieszenia, zanim albo zostaną anulowane, albo rzeczywiście coś zacznie się dziać.

Booktok - nadchodzące adaptacje książek. Nie tylko Fourth Wing