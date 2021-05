Friends: The Reunion - czy premiera programu odbędzie w HBO GO? Mamy odpowiedź

fot. NBC

Wielu fanów serialu Przyjaciele czeka z niecierpliwością na program specjalny Friends: The Reunion. Wiemy, że produkcja została stworzona dla HBO Max w Stanach Zjednoczonych, a jej promocja już się rozpoczęła. Nie oznacza to jednak automatycznej emisji w HBO GO w Europie. Jak oficjalnie potwierdziliśmy w HBO Polska, nie ma żadnych planów na premierę Friends: The Reunion w HBO GO w Polsce.

Wszystko z uwagi na to, że jest to w stu procentach ekskluzywny program realizowany dla HBO Max, więc nie będzie żadnej premiery poza platformą w Stanach Zjednoczonych. Wydaje nam się, że być może to się zmieni, gdy HBO Max zastąpi w Europie oraz w Polsce HBO GO jesienią 2021 roku, ale na tę chwilę to jedynie nasze przypuszczenie i nikt tego nie potwierdza. Takim sam los spotkał program specjalny poświęcony rocznicy serialu Bajer z Bel-Air.

W programie pojawią się fani będący znany i rozpoznawalnymi gwiazdami. Na liście podanej przez HBO Max są David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon i Malala Yousafzai.

Friends: The Reunion - premiera w USA odbędzie się 27 maja 2021 roku.