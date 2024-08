Władcy Rzymu w Gladiatorze 2 to nie powtórka z Commodusa. Inspiracja dość zaskakujące

fot. Empire

Reklama

Gladiator został zapamiętany przez niesamowitą kreację Joaquina Phoenixa w roli Commodusa. Wielu obawiało się, że władcy Rzymu z Gladiatora 2 będą po prostu powtórką z rozrywki. W nowym materiale Empire czytamy, że chciano tu osiągnąć coś innego.

Złoczyńcy Gladiatora 2

W Gladiatorze 2 mamy dwóch cesarzy. Są to bliźniacy Geta i Caracalla, w których wcielają się Joseph Quinn oraz Fred Hechinger.

Quinn przyznaje, że podczas pracy z oczywistych powodów kreacja Joaquina Phoenixa chodziła im po głowie, ale cel był inny.

- To coś, co bardzo szanujemy, ale nie chcieliśmy naśladować go i stworzyć nędzną interpretację postaci.

Dodał w wywiadzie, że ich inspiracjami podczas pracy na planie był czarny charakter Mission: Impossible 3 grany przez Philipa Seymoura Hoffmana oraz złoczyńca Piątego elementu w brawurowym wykonaniu Gary'ego Oldmana. Quinn dodaje, że jego postać odczuwa przyjemność w byciu strasznym człowiekiem.

Natomiast Ridley Scott, tworząc postacie pokręconych bliźniaków-cesarzy, inspirował się rzymską mitologią:

- Są w pewnym sensie odpowiednikami Romulusa i Remusa. Chodzi o tych dwóch wariatów, którzy stworzyli Rzym, a wykarmiła ich własnym mlekiem Wilczyca. Caracalla i Geta wychowali się w innych warunkach, ale prawdopodobnie obaj mają uszkodzone mózgi.

Gladiator 2

Denzel Washington o Gladiatorze 2

W innym materiale Empire, Denzel Washington opowiadał o Marcinusie, którego gra w filmie. Jest on bogatym handlarzem bronią, który chciałby być cesarzem i jest skłonny zrobić wszystko, aby to osiągnąć.

- Niewiele powstaje filmów, w których mogę zagrać, ponieważ jestem nimi zainteresowany. Muszę czuć się zainspirowany przez filmowca, a tutaj Ridley diabelnie mnie zainspirował.

Washington tłumaczy, że od ich poprzedniej współpracy przy filmie American Gangster reżyser Ridley Scott nie stracił swojej energii, podejścia i zaangażowania. Według niego ciągle jest podekscytowany tym, co robi i kolejnymi projektami.

- Wszyscy powinniśmy chcieć się tak czuć w wieku 86 lat - mówi aktor.

Gladiator 2 ma premierę w Polsce 15 listopada 2024 roku. Amerykanie zobaczą go dopiero 22 listopada.