Godzilla i Kong: Nowe imperium - tak wygląda nowy Tytan! To główny przeciwnik potworów?

fot. © cedricdumler ©️WarnerBros

Reklama

Według reżysera Adama Wingarda w filmie Godzilla i Kong: Nowe imperium, który wejdzie do kin w 2024 roku, dużą część stanowią animowane ujęcia całkowicie wykonane w CGI. To oznacza, że produkcja bardziej skupi się na potworach niż na ludzkich bohaterach, więc zobaczymy na ekranie wiele kaiju, w tym Scar Kinga.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - zabawki z kaiju

W serwisie X pojawiły się zdjęcia zabawek z filmu, które trafią do sprzedaży. Ukazują nowego potwora, pasującego do opisu głównego złoczyńcy, który niedawno wyciekł do sieci. Według tych informacji to pierwszy tytan, który kiedykolwiek pojawił się na świecie - posiada lodowe moce i to on wywołał epokę lodowcową. Nazywa się Shimo. Z tyłu opakowania znajdują się też grafiki z Kongiem z rękawicą "B.E.A.S.T." oraz wspomniany Scar King z kościanym biczem. Zobaczcie poniżej jak prezentują się ci Tytani.

https://twitter.com/Aftermaxgman/status/1738906344529510578

https://twitter.com/RussellMaddie20/status/1739796949039993158

https://twitter.com/MoonShark4/status/1738942014832435544

https://twitter.com/Monkinator67/status/1739785247988814180

Godzilla x Kong: Nowe Imperium - zdjęcia i plakaty

Godzilla x Kong

Godzilla x Kong: Nowe Imperium - fabuła

Potężny Kong i przeraźliwy Godzilla są zmuszeni stawić czoło kolosalnemu, nieodkrytemu zagrożeniu, kryjącemu się w naszym świecie. Stawia ono pod znakiem zapytania istnienie potworów… oraz nasze. Godzilla i Kong: Nowe imperium dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki i nie tylko. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losu z ludzkością już na zawsze. [oficjalny opis Warner Bros Polska]

Godzilla x Kong: Nowe Imperium - obsada

Rebecca Hall (Dr. Ilene Andrews), Brian Tyree Henry (Bernie Hayes) i Kaylee Hottle (Jia) powrócą do swoich ról. Głównego bohatera gra Dan Stevens. W obsadzie są również Fala Chen, Alex Ferns i Rachel House.

Godzilla x Kong: Nowe Imperium - premiera 12 kwietnia 2024 roku.