Godzilla Minus One - reżyser o unikalnym atomowym oddechu Króla Potworów. Film trafi do kin w wersji czarno-białej [ZWIASTUN]

Premiera filmu Godzilla Minus One odbyła się na początku listopada w Japonii, a do światowej dystrybucji produkcja trafiła na początku grudnia. Tytuł nie tylko jest chwalony przez krytyków i widzów, ale także zarobił na całym świecie prawie 70 milionów dolarów. Z tego względu produkcja ponownie zagości na dużych ekranach w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale w wersji czarno-białej. Ogłoszono, że nowe wydanie będzie mieć nieco inny tytuł: Godzilla-1.0/C (Godzilla Minus One/Minus Color).

Wersja monochromatyczna wejdzie do kin w Japonii 12 stycznia 2024 roku. Widzowie otrzymają także oryginalny art board z okazji 70. rocznicy debiutu Króla Potworów na dużych ekranach. Liczba grafik jest ograniczona do 300 tys. Nie wiadomo czy Godzilla Minus One/Minus Color będzie wyświetlana w kinach w USA oraz Kanadzie. Zobaczcie poniżej zwiastun do nowej wersji filmu, a także plakat, który znajduje się na początku galerii.

Godzilla Minus One/Minus Color - zwiastun

Godzilla Minus One - wyjątkowy atomowy oddech

Reżyserem, scenarzystą i projektantem efektów wizualnych filmu jest Takashi Yamazaki, który wyjaśnił, dlaczego atomowy oddech Godzilli wygląda nieco inaczej niż dotychczas. Okazuje się, że miał lepiej odzwierciedlać wybuch bomby atomowej.

Jest to odniesienie do metody implozji polegającej na detonacji bomby atomowej. Podstawową zasadą jest to, że materiał jądrowy [który wybucha na odległość] skrapla się w całości do środka, a gdy osiągnie punkt masy krytycznej - eksploduje.

Przypomnijmy, że akcja filmu rozgrywa się zaraz po II wojnie światowej, gdy Japonia oraz Tokio są zniszczone przez bombardowania. Mieszkańcy muszą stawić czoła kolejnemu zagrożeniu, jakim jest mordercza Godzilla z jej atomowym oddechem.