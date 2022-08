Godzilla kontra Kong - informacje o fabule kontynuacji. Zabraknie Króla Potworów?

fot. materiały prasowe

W Australii ruszyły zdjęcia do kontynuacji filmu Godzilla kontra Kong z 2021 roku. Do tej pory kompletnie nie było wiadome, o czym ma on opowiadać i kto tak naprawdę będzie tutaj bohaterem. Wiemy jedynie, że historia rozgrywa się po wydarzeniach z pojedynku Konga z Królem Potworów.

Kong powraca

Oficjalne doniesienia o fabule pochodzą z informacji prasowej jednego z urzędów australijskiego rządu, w której poinformowano o uldze podatkowej dla hollywoodzkiej superprodukcji. Takimi ulgami zazwyczaj przyciągają oni studia do tego, by tutaj kręciły filmy i wydawały pieniądze. Według danych producenci wydadzą w tym miejscu 119 mln dolarów. W tej prasówce też znalazła się pierwsza informacje o fabule.

Piąty film uniwersum MonsterVerse pokaże Konga broniącego Ziemi przed nietypowymi i niebezpiecznymi wrogami, którzy zagrażają jego nowemu domowi.

Biorąc pod uwagę wydarzenia z filmu Godzilla kontra Kong wspomnianym "nowym domem" może być Pusta Ziemia, w której zamieszkał na końcu tamtej produkcji. To też zapowiadał reżyser Adam Wingard podczas promocji widowiska w 2021 roku. Chciał właśnie bardziej rozwinąć historię Pustej Ziemi i więcej tutaj pokazać. Jako że reżyser powrócił za kamerą sequela, można spekulować, że o to tutaj właśnie chodzi. Jednak nie da się ukryć, że brakuje jakiejkolwiek wzmianki o Godzilli. W plotkach mówiono, że być może w tym filmie poznamy syna Konga.

Przypomnijmy, że MonsterVerse rozwija się nie tylko na kinowym ekranie. Trwają też zdjęcia do pierwszego serialu aktorskiego tworzonego dla platformy Apple TV+.

Sequel filmu Godzilla kontra Kong zadebiutuje 15 marca 2024 roku.