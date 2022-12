Godziny szczytu 4 jednak powstaną? Jackie Chan potwierdza prace

fot. materiały prasowe

Jackie Chan przebywa obecnie na festiwalu filmowym Red Sea, który odbywa się w Arabii Saudyjskiej. To tam aktor potwierdził przed zebraną publicznością, że trwają prace nad filmem Godziny Szczytu 4.

Godziny szczytu 4 - co wiadomo?

Chan wyjawił, że obecnie rozmawia z twórcami o czwartej części. Jeszcze tego samego dnia ma spotkać się wirtualnie z reżyserem, aby przedyskutować szczegóły scenariusza. Żadne nazwiska nie padły, więc nie wiadomo, kto ma stanąć za kamerą, ani kto jest autorem scenariusza.

Raczej nie będzie to Brett Ratner (twórca trylogii Godziny szczytu), który nie wyreżyserował filmu od 2014 roku. W listopadzie 2017 roku siedem kobiet, w tym znane aktorki Olivia Munn i Natasha Henstridge oskarżyły go o molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie. Warner Bros. odcięło się kompletnie od reżysera i ten nie znalazł do tej pory zatrudnienia.

Chan wspomniał też, że nie wierzył w sukces pierwszych Godzin szczytu. Po nakręceniu tego filmu stwierdził, że raczej skończy z Hollywood. Narzeka, że wciąż dostawał scenariusze o detektywach z Azji w Ameryce i to było dla niego frustrujące. Godziny szczytu jednak trochę zmieniły jego ocenę pracy w Hollywood i stworzył tam aż trzy części serii. Jest to nadal jego największy sukces w hollywoodzkim kinie.

Jackie Chan wyjawił też, że w najbliższej przyszłości chce tworzyć mniej kina akcji, a więcej historii miłosnych. Obecnie pracuje nad dramatem skierowanym do kobiet, ale szczegółów ni ujawnił.

Warner Bros. nie odnieśli się do rewelacji aktora o Godzinach szczytu 4, więc nie wiadomo, na jakim etapie projekt jest obecnie i kiedy mogą ruszyć prace na planie.