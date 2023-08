Gorączka 2 - Michael Mann nakręci film na podstawie swojej książki? Słynny reżyser o śmiertelności

Źródło: materiały prasowe

W 2022 roku reżyser Michael Mann wydał książkę Gorączka 2, która stanowi zarówno prequel, jak i kontynuację jego słynnego filmu Gorączka (1995) z Alem Pacino i Robertem De Niro. Napisał ją wraz z autorką thrillerów Meg Gardiner, a sama powieść stała się bestsellerem. Fani zastanawiają się czy słynny twórca, który w tym roku skończył 80 lat, nakręci film na podstawie swojej powieści. O to dopytywał się dziennikarz serwisu Variety.

Jednym z najczęstszych motywów w filmach Manna jest czas, który pojawi się również w jego nadchodzącym filmie pt. Ferrari. Dziennikarza zapytał się wprost filmowca, czy obawia się, że kończy mu się czas na nakręcenie Gorączki 2. W odpowiedzi usłyszał metaforę o jego przyjacielu, architekcie, który w wieku osiemdziesięciu lat wciąż pracował nad wieloma projektami i pragnął umrzeć w czasie budowy jednego z nich. Następnego dnia podczas wywiadu wrócił do kwestii śmiertelności.

Rzecz w tym, że nie myślę o śmiertelności. Jestem zajęty. Co dobrego by mi to dało? Gdybym koniecznie musiał zrobić Gorączkę 2, nie zatraciłbym się w tej pięknej historii Ferrari. A napisanie powieści zajęło mi dwa lata. Na szczęście książka stała się bestsellerem nr 1 w New York Timesie. Te rzeczy, którymi się zajmuję są tym, co mnie interesuje, fascynuje i sprawia, że idę do przodu.

Widząc sceptyczny wzrok dziennikarza dodał, że chce stworzyć ten film. Ale jeśli tego nie zrobi to nie poczuje się niekompletny.

W artykule podkreślono, że powstanie Gorączki 2 prawdopodobnie zależy od tego czy film Ferrari, na którym tak bardzo zależało Mannowi, osiągnie sukces komercyjny. Premiera w polskich kinach zaplanowana jest na 29 grudnia 2023 roku.

fot. Forward Pass // Legendary Entertainment // EVERETT COLLECTION - Chris Hemsworth i Michael Mann

Gorączka 2 - fabuła

Książka przeskakuje pomiędzy dwoma okresami czasowymi, z których pierwszy dotyczy Chrisa Shiherlisa, próbującego wymknąć się policji w Los Angeles i detektywowi Vincentowi Hannie. Po nieudanym napadzie na bank uciekinier przenosi się na nowe terytorium w południowo-wschodniej Azji. Druga linia fabularna zabiera czytelników z powrotem do Chicago w 1988 roku, kiedy McCauley, Shiherlis i ich ekipa wyrównują porachunki na Zachodnim Wybrzeżu, granicy amerykańsko-meksykańskiej oraz w Chicago. W tym samym czasie Vincent Hanna uznawany jest za wschodzącą gwiazdę w chicagowskim departamencie policji. Ściga wówczas brutalny gang włamywaczy. Skutki porachunków McCauleya i pościgu Hanny powodują nieoczekiwane reperkusje w równoległej narracji.