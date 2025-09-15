Gorączka 2 oficjalnie powstaje! Słynny aktor na pokładzie - obsada zapiera dech w piersiach

materiały prasowe

Choć o realizacji tego projektu mówi się od kilku lat, dopiero teraz możemy ujawnić, że film Gorączka 2 oficjalnie powstaje. O takim obrocie spraw donosi serwis World of Reel, który potwierdził informację w 3 niezależnych od siebie źródłach. Dobrych wiadomości w kwestii kontynuacji legendarnej produkcji z 1995 roku z Alem Pacino i Robertem De Niro w rolach głównych jest nawet więcej: protagonistę nowego dzieła sportretuje Leonardo DiCaprio, a obsada ma być "jedyna w swoim rodzaju".

Prace na planie powinny ruszyć w 2026 roku. DiCaprio, o czym spekulowano od kilku miesięcy, przyjął rolę po "tygodniach negocjacji" i dostosowaniu harmonogramu zdjęć pod kątem jego przyszłorocznej pracy przy kolejnym filmie Martina Scorsese. Jakby tego było mało, początkowo wahające się studio Warner Bros. ma odkręcić kurek z pieniędzmi i zebrać wyjątkową obsadę, w której według wcześniejszych pogłosek mieliby znaleźć się także Austin Butler czy Adam Driver. Tajemnicą poliszynela jest to, że do zmiany podejścia włodarzy firmy przekonały dobre wyniki finansowe jej ostatnich produkcji.

Apple dołączy do projektu?

Reżyserem będzie twórca pierwszej części, 82-letni dziś Michael Mann. Jakiś czas temu donoszono, że zaproponowany przez niego budżet Gorączki 2 kształtował się na poziomie 150 mln, bądź nawet 200 mln USD. To dlatego filmowy oddział Warner Bros. rozgląda się za partnerem finansowym produkcji. Tutaj do gry wchodzi samo Apple, którego decydenci mieli już przeczytać scenariusz i poważnie rozważają dołączenie do projektu.

Scenariusz filmu zostanie oparty na książce sprzed 3 lat, którą Mann napisał do spółki z Meg Gardiner. To swoista hybryda prequela i sequela, która ukazuje początki działalności Neila McCauleya (w filmie sprzed 30 lat grał go De Niro) i Vincenta Hanny (Pacino), by jednocześnie skupiać się na pogoni Hanny za innym przestępcą, która wydarzyła się tuż po strzelaninie z finału Gorączki.

World of Reel wyraża nadzieję, że operatorem zostanie 80-letni obecnie, lecz wciąż aktywny w swoim zawodzie Dante Spinotti. To on jest autorem zapadających w pamięć, niebieskawych zdjęć z oryginalnej produkcji, kapitalnie podkreślających aurę ekranowych wydarzeń.

Oficjalne ogłoszenie ze strony Warner Bros. powinno pojawić się w ciągu najbliższych tygodni. Przez ten czas kompletowana będzie obsada Gorączki 2.

