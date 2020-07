Gorzko, gorzko! - zakończyły się zdjęcia do nowej komedii Tomasza Koneckiego

fot. Maja Soś

Gorzko, gorzko! to najnowsza komedia romantyczna Tomasza Koneckiego – reżysera m.in.: Lejdis, Testosteronu czy Listów do M. 3. Jest to historia podrywacza, który zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej nieznajomej. Nawet jeśli ta już za dwa tygodnie ma stanąć na ślubnym kobiercu, by powiedzieć „tak” innemu facetowi.

W filmie występują: Mateusz Kościukiewicz, Zofia Domalik, Agnieszka Więdłocha, Rafał Zawierucha, Edyta Olszówka, Marcin Perchuć, Anna Dereszowska, Cezary Pazura, Emilia Krakowska, Rafał Rutkowski, Tomasz Sapryk i inni. Jak zapowiadają twórcy: duża dawka rozbrajającego humoru, zaskakujące zwroty akcji plus nieustające emocje – to komediowy strzał w dziesiątkę i świetna zabawa dla widzów obojga płci.

Oficjalny opis filmu brzmi:

Przypadkowe spotkanie z piękną nieznajomą wywraca do góry nogami życie Tomka (Mateusz Kościukiewicz) – asa agencji reklamowej. Zamiast podpisać lukratywny kontrakt, z dnia na dzień traci on wszystko: pracę, mieszkanie, wypasiony samochód... Postawiony w sytuacji bez wyjścia, wprowadza się do brata – Janka (Rafał Zawierucha), zakochanego w kwiaciarce Klarze (Agnieszka Więdłocha) odludka i komputerowego freaka. Tomek, wytrawny podrywacz, proponuje bratu deal. Pomoże mu w miłosnych podbojach, jeśli ten odszuka zjawiskową nieznajomą. Trochę hakerskiej magii i dziewczynę udaje się odnaleźć. Ma na imię Ola (Zofia Domalik) i dokładnie za dwa tygodnie wychodzi za mąż, za syna ministra sprawiedliwości! Czasu nie ma zbyt wiele, ale Tomek nie waha się wejść do gry. Wykorzystując cały swój urok, wkrada się w łaski pani ministrowej (Edyta Olszówka) i składa kobiecie podstępną propozycję. Oferuje, że wspólnie z bratem nakręci film z przygotowań do ślubu jej syna. Lecz tak naprawdę ma tylko jeden cel – uwieść i zdobyć serce Oli. A nie będzie to łatwe, bo wesele, na którym się zatrudnił, to impreza, jakiej jeszcze nie było: uczta na Zamku Królewskim, tysiące gości, w tym prezydent, rekiny biznesu, celebryci i VIP-y, do tego topowe zespoły przygrywające do kotleta i fajerwerki, które rozświetlą całą Warszawę. Po prostu największe polskie wesele!

Poniżej kilka zdjęć z produkcji:

Gorzko, gorzko! - premiera filmu przewidywana jest na pierwszy kwartał 2021 roku.