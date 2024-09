Aktor z Gry o Tron wspiera kontrowersyjny finał. Podobał mu się 8. sezon

fot. materiały prasowe

Peter Dinklage powiedział w rozmowie z Rolling Stone, że podobał mu się finał Gry o tron. Jest to o tyle kontrowersyjna opinia, że wielu fanów do dzisiaj nie może wybaczyć twórcom tego, jak wyglądał 8. sezon – od kiepskiego oświetlenia po niesatysfakcjonujące rozwiązania intryg.

Aktor z Gry o Tron wspiera kontrowersyjny finał

Podobał mi się finał! Nie musicie się ze mną zgadzać. Co by było, gdybym stwierdził: "Zgadzam się. Nienawidziłem finału. Ostatni sezon był okropny"? Byłoby to o wiele gorsze, niż powiedzenie, że mi się podobał, co zresztą powiedziałem. Nie mogę się wypowiadać w imieniu nikogo innego, ale właśnie dlatego to, co robimy, jest takie fajne, ponieważ każdy może mieć inną opinię, może o tym napisać i porozmawiać przy drinku, a nawet się pokłócić. To oznacza, że zrobiłeś coś dobrze. To jak stary irlandzki sposób patrzenia na świat – coś jest nie tak, jeśli wszystko jest w porządku.

Aktor już wcześniej, bo w 2021 roku, wypowiadał się na temat tego, że podobał mu się finał Gry o tron. Jego zdaniem negatywne komentarze wzięły się stąd, że ludzie pragnęli szczęśliwego zakończenia i nie do końca mogli się pogodzić z niektórymi tragicznymi zwrotami akcji.

Tak czy owak, zainteresowanie uniwersum Gry o tron nie gaśnie, o czym może świadczyć sukces Rodu smoka. A jak wiemy, mają powstawać kolejne produkcje we franczyzie.

