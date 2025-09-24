placeholder
Reklama
placeholder

Guillermo del Toro kończy ten rozdział i porzuca ikoniczny styl. Co dalej?

Premiera Frankensteina zbliża się wielkimi krokami. Dla legendarnego reżysera Guillermo del Toro wypuszczenie w świat tego długo pielęgnowanego projektu ma być również zakończeniem pewnej ery i początkiem czegoś całkiem nowego.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  guillermo del toro 
Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro fot. Netflix
Reklama

Guillermo del Toro w rozmowie z magazynem Empire zdradził, że po Frankensteinie ma ochotę na coś nowego. Czuje, że jego styl przez lata przybrał jakiś konkretny kształt i teraz przyszedł czas na zmianę. Dodał też, że na razie jego zapowiedziany projekt At the Mountains of Madness wydaje mu się zbyt duży i wolałby zrobić coś na mniejszą skalę. 

Ten film zamyka pewien cykl. Jeśli przyjrzysz się rodowodowi mojej kariery, od Cronosa przez Kręgosłup diabła i Labirynt Fauna aż po Crimson Peak. Wzgórze krwi, zauważysz ewolucję pewnego rodzaju estetyki, rytmu, empatii. Czuję, że potrzebuję zmiany — zdradził filmowiec.

Rzeczywiście, estetyka Guillermo del Toro jest bardzo rozpoznawalna. Z nazwiskiem filmowca kojarzy się chociażby klimat mrocznego fantasy. Twórca nie stroni od tego, co dziwne, niepokojące i niezwykłe w swojej twórczości. W ostatnich latach dzięki współpracy z Netflixem mógł też liczyć na dość spore środki na realizację swoich pomysłów. 

Jego słowa sugerują, że teraz pragnie wyjść ze swojej strefy komfortu i nieco poeksperymentować. Nie wyklucza jednak, że zmieni zdanie. 

Oczywiście, nie jesteś w stanie przewidzieć przyszłości. Być może pojutrze najdzie mnie ochota na ekranizację Jekylla & Hyde'a albo coś w tym stylu. Ale teraz — teraz mam ochotę spróbować czegoś całkiem nowego.

Guillermo del Toro - wszystkie zapowiedziane projekty 

Pozostaje pytanie: co dalej z karierą Guillermo del Toro? Na razie ma w planach film At the Mountains of Madness. W rozmowie z Empire przyznał jednak, że choć marzył o tym projekcie, to w tej chwili wydaje się „zbyt duży, zbyt szalony i zbyt nastawiony na kategorię wiekową R" i sam nie wie, czy chce się nim zająć po Frankensteinie. Co sugeruje, że ma ochotę stworzyć coś na mniejszą skalę.

Poza tym pracuje przy The Boy in the Iron Box dla Netflixa jako producent i pomaga przy scenariuszu. Co ma sens, bo jest jednym z dwóch autorów książki, na podstawie której jest tworzony serial. Wyreżyseruje też animację poklatkową The Buried Giant na podstawie opowiadania Kazuo Ishiguro.

Na Festiwalu Filmowym w Wenecji zapowiedział też swój najnowszy projekt: brutalny thriller zatytułowany Fury. Ma być utrzymany w klimacie Zaułka koszmarów. Główną rolę zagra Oscar Isaac. 

Guillermo del Toro - TOP 10 filmów wg Rotten Tomatoes

10. Pacific Rim (2013) - 72% pozytywnych ocen

arrow-left
10. Pacific Rim (2013) - 72% pozytywnych ocen
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

Źródło: Empire, World of Reel

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  guillermo del toro 
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Superman
-

Superman kontra Peacemaker w przyszłości? James Gunn wyjaśnia, co się stało z Engineer i Ultramanem

2 Wicked: Na dobre
-

Finałowy zwiastun Wicked: Na Dobre. Szykuje się kolejne zachwycające wizualnie widowisko!

3 Martwi przed świtem
-

Kolejny polski horror, czyli zapowiedź Martwi przed świtem. Gwiazda 1670 w roli mordercy

4 Nic nie mów Joshuy Zetumera
-

O ten serial walczono jak lwy. Wygrał Netflix

5 Predator: Strefa zagrożenia
-

Czy ksenomorf pojawi się w filmie Predator: Strefa zagrożenia? Reżyser podaje ostateczną odpowiedź

6 Big Foot Monster Truck
-

Bigfoot - powstanie film o pierwszym monster trucku. To początek nowej franczyzy!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e184

Moda na sukces

s04e02

s28e02

The Voice

s05e01

Kulawe konie

s05e02

Kulawe konie

s02e04

Pokolenie V

s42e13

s01e01
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marc Guggenheim
Marc Guggenheim

ur. 1970, kończy 55 lat

Kevin Sorbo
Kevin Sorbo

ur. 1958, kończy 67 lat

Lara Jean Chorostecki
Lara Jean Chorostecki

ur. 1984, kończy 41 lat

Szymon Piotr Warszawski
Szymon Piotr Warszawski

ur. 1988, kończy 37 lat

Spencer Treat Clark
Spencer Treat Clark

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV