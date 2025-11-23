Przeczytaj w weekend
Hollywood bierze się za Gundam. Obsada widowiska o wojnie z wielkimi robotami ujawniona

Ujawniono, kto – obok Sydney Sweeney – zagra główną rolę w hollywoodzkiej superprodukcji Gundam opartej na kultowym anime pod tym samym tytułem. Gigantyczne roboty i międzyplanetarna wojna! W centrum jednak romans, więc pojawia się pytanie, czy aktor grający u boku Sweeney spodoba się fanom?
Adam Siennica
Tagi:  gundam 
Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty Fot. Materiały prasowe
Kinowy, aktorski Gundam w produkcji. Legendary Pictures, odpowiedzialne między innymi za filmy o Godzilli, pracuje nad wysokobudżetową superprodukcją opartą na popularnym anime. Według Nexus Point News oraz The Hollywood Reporter główną rolę zagra Noah Centineo, którego znamy z serii rozpoczętej filmem Do wszystkich chłopców, których kochałam oraz serialu Zwerbowany. Wcześniej główną rolę kobiecą dostała Sydney Sweeney, która według THR miała wpływ na casting.

Gra o tron - kontynuacja serialu w planach. Zaskakująca zapowiedź!

Gundam - o czym jest film?

Według źródeł Nexus Point News historia będzie bezpośrednią adaptacją Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team, który był tworzony w latach 1996–1999. Ma to być dojrzała i epicka historia osadzona podczas wojny, w której oddział żołnierzy z Ziemi walczy z siłami Zeonów. Serial poruszał tematykę lojalności, tragedii i ludzkiej ceny wojny, ale w jego centrum był wątek romantyczny między ludzkim żołnierzem (w tej roli Noah Centineo) a zeońską pilotką (tu Sydney Sweeney). Film ma odtworzyć to na ekranach kin.

Jim Mickle, znany z serialu Łasuch, wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Będzie to pierwsza w historii aktorska adaptacja franczyzy Gundam, która była pionierem podgatunku sci-fi o nazwie mecha, czyli opowieści skupiającej się na walkach gigantycznych robotów. Sama franczyza do tej pory liczy 25 seriali anime, 34 animowane filmy i 27 oryginalnych produkcji animowanych.

Źródło: thehollywoodreporter.com / Nexus Point News

Adam Siennica
