Gwiezdne Wojny: Andor - scenarzyści 2. sezonu. To oni odpowiadają za wysoką jakość

2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor jest już napisany, bo niebawem twórcy ruszają na plan, by nakręcić kolejne 12 odcinków. Będzie to koniec tej historii i według zapowiedzi twórcy oraz showrunnera Tony'ego Gilroya ostatnia scena bezpośrednio wprowadzi do pierwszej sceny w Łotrze 1.

Andor - scenarzyści 2. sezonu

Potwierdzono, że za scenariusze ponownie odpowiadają: Tony Gilroy (nominacja do Oscara za Michaela Claytona, scenarzysta filmów o Jasonie Bournie), Dan Gilroy (nominacja do Oscara za scenariusz filmu Wolny strzelec) oraz Beau Willimon (scenarzysta i twórca serialu House of Cards).

Nową osobą w ekipie jest Tom Bissell, twórca i scenarzysta serialu Wybrzeże moskitów, który jest także znany ze scenariuszy gier Uncharted 4: Kres Złodzieja, Gears 5 oraz Zaginięcie Ethana Cartera.

Historia 2. sezon będzie podzielona na cztery akty. Każdy będzie liczyć 3 odcinki i fabularnie będzie trwać rok. Premiera według plotek odbędzie się dopiero w 2024 roku, bo według Tony'ego Gilroya tyle trzeba czasu, aby dopracować projekt tak, jak pierwszy sezon.