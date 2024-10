Gwiezdne Wojny mają plan na dużą historię? Pada porównanie do MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trwają prace nad filmem The Mandalorian & Grogu, który zastąpił czwarty sezon serialu The Mandalorian. Jon Favreau stoi za kamerą i jest ponownie autorem historii. Nie wiemy, czy Moff Gideon pojawi się w tym filmie, ale grający go Giancarlo Esposito twierdzi, że Gwiezdne Wojny z fabułą wokół Mandalorian mają plan na większą historię.

Gwiezdne Wojny jak MCU

Aktor wierzy, że Jon Favreauma plan rozbudowania powiązanej ze sobą historii, która doprowadzi do epickiej kulminacji. Użył porównania do MCU, czyli filmowego uniwersum Marvela.

- Tak jak z MCU, Disney doszedł do tego, jak wziąć te wszystkie postaci i zgrupować je w jednym filmie lub serialu. Według mnie to kierunek, w którym to zmierza. Dave Filoni i Jon Favreau mają nową wizję, która jest kontynuowana w filmie Mandalorian. Sądzę, że to doprowadzi do połączenia wszystkich wątków i dostaniemy nową trylogię lub kolejne filmy.

Lucasfilm nie skomentował słów aktora i nie wiadomo, czy to tylko jego teoria, czy może ma jakąś zakulisową wiedzę. Ze strony twórców Gwiezdnych Wojen nie pojawił się żaden komentarz na temat jakiegoś większego planu dotyczącego przyszłości.

Wcześniej spekulowano, że wszystkie historie z fabularnego okresu The Mandalorian doprowadzą do kulminacji w filmach inspirowanych książką Dziedzic Imperium.