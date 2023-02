Gwiezdne Wojny - Luke, Leia i Han Solo wrócą w krótkometrażówkach na Disney+?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Jest to plotka, do której należy oczywiście podejść z dystansem, ale sugeruje ona, że Lucasfilm planuje ogłosić na kwietniowym Star Wars Celebration kilka filmów krótkometrażowych z udziałem Hana Solo, Luke'a Skywalkera i Leii.

To oczywiście prowokuje do zadawania pytań o odtwórców tych ról. Wcześniej Lucasfilm spróbował pokazać młodszą wersję Hana Solo za sprawą Aldena Ehrenreicha, ale nie wszystkim przypadł do gustu przede wszystkim sam film z jego udziałem. Prawdopodobnie rozwijana będzie technologia, którą widzieliśmy już kilka razy w uniwersum Gwiezdnych Wojen, kiedy to "przywrócono" do życia Petera Cushinga w roli Moffa Tarkina i młodziutką Carrie Fisher jako Leia w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Przy pomocy efektów specjalnych nałożono na ciało dublera twarz zmarłego aktora lub odmłodzoną twarz aktora wciąż żyjącego. Ten drugi przypadek mieliśmy przy postaci Luke'a Skywalkera w 2. sezonie The Mandalorian i serialu Księga Boby Fetta. W procesie tworzenia tej postaci udział brał sam Mark Hamill. Informacja podana została przez Shauna O'Rourke'a, pracownika branży filmowej o 20-letnim doświadczeniu, który podobno pracował wcześniej z HBO, CBS, Warner Bros., Lionsgate, Amazonem, Hulu, Netflixem oraz właśnie Disneyem. Może to być informacja wyssana z palca, jak również w grę może wchodzić animacja ze wspomnianymi postaciami, ale jedno jest pewne - Lucasfilm zapewne kiedyś skorzysta z możliwości zaprezentowania kolejnych historii z tym trio, a jak sugeruje plotka, nastąpi to prędzej niż później.

materiały prasowe