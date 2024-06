Gwiezdne Wojny tylko dla dorosłych? Dave Filoni odpowiada i mówi, co dalej z jego filmem

fot. Disney+

Reklama

To dobry czas dla fanów Gwiezdnych Wojen. Serialowa odnoga tego świata prężnie się rozwija i kolejne produkcje już są w przygotowaniu. Jedną z nich ma być film Dave'a Filoniego, który będzie stanowić kulminację produkcji powiązanych z serialem The Mandalorian. Reżyser filmu gościł niedawno w podcaście Happy Sad Confused razem z Haydenem Christensenem oraz Rosario Dawson i wypowiedział się o postępach prac nad nadchodzącą produkcją:

Przez to, że piszę teraz 2. sezon Ahsoki, wszystko zaczyna się układać i mam lepsze pojęcie na temat tego, gdzie to wszystko pójdzie. Mam początek, który bardzo mi się podoba i jestem bardzo podekscytowany tym filmem. Ekscytuje mnie sam jego potencjał. W tej chwili skupiam się na Ahsoce oraz całej reszcie galaktyki.

Przyznał też, że pracował już na planie The Mandalorian & Grogu i było to "fajne doświadczenie."

Gwiezdne Wojny tylko dla dorosłych?

Filoniego zapytano również o jego zdanie na temat produkcji wyłącznie dla dorosłych i czy znalazłoby się dla nich miejsce w świecie Gwiezdnych Wojen, np. seriali:

Gwiezdne Wojny obejmują wszystkie style, a osoby kreatywne stojące za poszczególnymi historiami są najważniejsze i powinny robić to, co leży w ich strefie komfortu. W przeciwnym razie wyobraźmy sobie, że wszyscy przyjdą i będą udawać George'a Lucasa - nikt nim nie jest. Ja się od niego uczyłem, ale też nim nie jestem - George to jedyny w swoim rodzaju, pokoleniowy talent.

Chociaż nie wydaje się, aby na horyzoncie znajdowała się produkcja z tego świata, która byłaby wyłącznie dla dorosłych, to Dave Filoni zdaje się nie wykluczać takiej możliwości w przyszłości.