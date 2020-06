Gwiezdne wojny - zapowiedź zupełnie nowego miecza świetlnego. Ahmed Best jako mistrz Jedi

Disney/Lucasfilm

Ponad 20 lat po tym, jak Ahmed Best zadebiutował w sadze Gwiezdnych wojen jako Jar Jar Binks, aktor złapał za miecz świetlny dzięki udziałowi w Star Wars: Jedi Temple Challenge.

Równowaga to jedno z wyzwań i coś, w co naprawdę wierze. Inspiracją do stworzenia tego miecza jest właśnie równowaga - pokoju i sprawiedliwości. Purpura to kolor równoważący czerwony i niebieski.

Ahmed Best jest gospodarzem programu jako nowy Jedi, Mistrz Kelleran Beq. Najlepsi mistrzowie prowadzą graczy przez trzy rundy prób, walcząc z dzieciakami o tytuł Rycerzy Jedi i władając kultowym symbolem strażników pokoju i sprawiedliwości, czyli mieczem świetlnym. Zobaczcie opublikowane przez Besta zdjęcia:

W ramach nadchodzącej linii Star Wars The High Republic możemy się też najpewniej spodziewać debiutu zupełnie nowego miecza świetlnego (ten multimedialny projekt miał ruszyć tego lata, ale opóźniono go ze względu na pandemię). Wraz z uruchomieniem okresu, który miał miejsce 200 lat przed Sagą Skywalkerów, pojawiają się nowe możliwości.

W sieci pojawiła się zapowiedź zawartości jednego z przewodników do kanonu - Star Wars: The Lightsaber Collection.

Jest to przewodnik wizualny eksplorujący miecze świetlne galaktyki Star Wars, zawierający rękojeści z filmów, seriali, komiksów, powieści i gier wideo. Jak możemy przeczytać:

Odkryj niespotykane wcześniej ilustracje. Zawiera fotorealistyczne renderingi mieczy świetlnych, w tym hybrydę blastera i miecza Ezry Bridgera, obracające się ostrza Wielkiego Inkwizytora oraz nowy miecz świetlny The High Republic.

Czekamy.